इंदौर में नाश्ते के पैसे नहीं देने की बात पर हुए विवाद में हत्या करने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : चाय-नाश्ते के पैसे नहीं देने की बात को लेकर हत्या करने वाले हत्यारे को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वारदात 5 मार्च 2024 की दोपहर की है।

हत्यारे का नाम सुरेश उर्फ बिल्लू पिता छेदीलाल कैथवास निवासी ग्राम नागदा जिला उज्जैन है। यह मामला चिह्नित जघन्य प्रकरणों की सूची में शामिल था और इसकी प्रतिमाह समीक्षा की जा रही थी। हत्यारा रिश्तेदार के साथ आया और नाश्ता लिया फरियादी मनोज चौबे ने बाणगंगा पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन वह अपने भाई सुनील चौबे की चाय-नाश्ते की दुकान पर बैठा था। इस दौरान हत्यारा सुरेश उर्फ बिल्लू अपने रिश्तेदार के साथ वहां आया और भाई से नाश्ता लिया।