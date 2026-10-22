इंदौर का 'करोड़पति' हेड कॉन्स्टेबल... फिरोज खान की पत्नी, मां और बेटी के नाम मिली करोड़ की संपत्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निलंबित प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान की संपत्ति का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोकायुक्त को देवास में करीब एक करोड़ रुपये कीमती संपत्ति खरीदने की जानकारी मिली है। उक्त संपत्ति की चोला मंडलम की नीलामी में फिरोज खान की पत्नी हीना, मां वहीदा और बेटी जैफी ने बोली लगाई थी। इनमें से दो प्लॉट 92 लाख रुपये में खरीदे गए थे।

मकान निर्माण सहित इन पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा उज्जैन रोड पर नौ करोड़ रुपये के जमीन सौदे में भी फिरोज खान की साक्षी के रूप में भूमिका सामने आई है। लोकायुक्त इन दोनों मामलों की जांच कर रहा है।