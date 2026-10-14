इंदौर का 'करोड़पति' हेड कांस्टेबलः वेतन से अब तक 75 लाख मिलने का अनुमान, संपत्ति 30 करोड़! 15 ठिकानों पर रेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक (चालक) के पद पर पदस्थ फिरोज खान की संपत्तियों का ब्योरा देख कर लोकायुक्त अफसर चौक गए। इंदौर से देवास तक करीब 15 ठिकानों पर हुई सर्च में 30 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति मिली है। देर रात तक चली सर्च में मकान, फ्लैट, भूखंड, कृषि भूमि और कारोबारी निवेश से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए। लोकायुक्त का दावा है कि जांच में अब तक करीब 12 करोड़ 95 लाख 72 हजार रुपये की गाइडलाइन कीमत वाली संपत्तियों का आकलन हुआ है, जबकि इनका बाजार मूल्य करीब 29 करोड़ 73 लाख 49 हजार 786 रुपये बताया गया है।

फिरोज खान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी), इंदौर में चालक के पद पर पदस्थ है। लोकायुक्त के एसपी डा.राजेश सहाय के अनुसार, उसे वेतन से अब तक करीब 75 लाख रुपये मिलने का अनुमान है। लोकायुक्त की जांच में फिरोज खान की मां वहीदा खान और पत्नी हीना के नाम से साहिल ट्रेडिंग कंपनी फर्म का पता चला है।

वहीं, महिला मित्र रोशनी वर्मा के नाम से रोशनी सेल्स एंड सर्विस फर्म संचालित होने की जानकारी सामने आई है। फिरोज खान और रोशनी द्वारा रायल ग्रीन रियल एस्टेट के माध्यम से करोड़ों रुपये का निवेश किया जाता था। इंदौर की स्कीम नंबर 94 स्थित मनोरमा अपार्टमेंट में उसकी मां वहीदा के नाम पर खरीदे गए दो फ्लैट,देवास के आदर्श नगर स्थित मकान सहित अन्य संपत्तियों और जमीनों के दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। लोकायुक्त इन संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व, खरीद में लगी रकम और फर्मों के बैंक खातों में हुए लेन-देन की जानकारी जुटा रहा है। पिता-पुत्र के जमीन विवाद से खुला संपत्तियों का ब्योरा फिरोज खान के खिलाफ शिकायत की शुरुआत सांवेर तहसील के गुरान गांव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ी बताई गई है। शिकायत के अनुसार, महेश चौधरी और उनके बेटे गौरव चौधरी के बीच जमीन को लेकर विवाद था। इसी दौरान फिरोज खान ने कथित तौर पर रोशनी वर्मा के नाम से 21.75 बीधा जमीन का करीब 65 लाख रुपये में अनुबंध कराया।शिकायत में आरोप लगाया गया कि जमीन के सौदे में फिरोज खान की भूमिका थी और राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर मामला अपने पक्ष में करवाने की कोशिश की गई।