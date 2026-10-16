भगवान श्रीराम ही रहेंगे प्राचीन रामोला मंदिर की चल-अचल संपत्ति के स्वामी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इंदौर हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : उज्जैन जिले के खाचरौद स्थित रामोला मंदिर को लेकर लगभग छह दशक से चल रहे विवाद में सुनाए गए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। इस संबंध में प्रस्तुत अपील को पहली ही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह के संशोधन की गुंजाइश नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि रामोला मंदिर (श्रीराम मंदिर) और उससे संबंधित सभी चल-अचल संपत्ति के एकमात्र और वास्तविक स्वामी स्वयं भगवान श्रीराम हैं।