Love Jihad in Indore: इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम की आइडी बनाकर हिंदू युवती से दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मुस्लिम युवक ने इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से आइडी बनाई और हिंदू युवती से दोस्ती कर ली। महीनों तक हुई बातचीत के बाद आरोपित ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। पहचान उजागर होने पर उसने युवती को धमकाया और कहा कि मत बदलना पड़ेगा। मंगलवार रात आजाद नगर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपित को पकड़ लिया।
टीआइ तिलक करोले के मुताबिक आरोपित का नाम अमन पुत्र मेहमूद खान निवासी आइडिया कालोनी के पीछे आजाद नगर है। उसके विरुद्ध 26 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट लिखवाई है। मूलत: किशनपुर सीहोर निवासी युवती पवनपुरी कालोनी में रहती है और पीथमपुर की एक कंपनी में नौकरी करती है। उसने पुलिस को बताया कि करीब आठ माह पूर्व इंस्टाग्राम पर अमन से दोस्ती हुई थी। उसने अमन साहू के नाम से आइडी बना ली थी। दोनों ऑनलाइन चैटिंग करते थे।
पीड़िता अमन खान को अमन साहू (हिंदू) समझ कर बात करती थी। 15 फरवरी को अमन पीड़िता के घर आ गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। कुछ दिनों पूर्व पता चला कि अमन साहू का असली नाम तो अमन खान है। पूछताछ करने पर अमन ने युवती से शादी करने के लिए तो कहा पर मुस्लिम धर्म स्वीकारने की शर्त रख दी। उसने मंदिर जाने और पूजा-पाठ करने पर रोक लगा दी। पीड़िता ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद ली और थाने जाकर केस दर्ज करवाया।
इसे भी पढ़ें... भोपाल में शूटिंग के लिए कारतूस खरीदी में कालाबाजारी का खेल