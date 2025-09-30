इंदौर में आशिक ने शादीशुदा महिला को अगवा कर खिलाई गर्भपात की दवाईंयां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके परिचित विजेश सिंह और लोकेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। उन पर महिला ने अपहरण कर गर्भपात की दवाईंयां खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की 11 सितंबर को गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।

महिला से शादी करना चाहता था विजेश उसके पति ने रिपोर्ट में बताया कि वह 6 सितंबर को मानवता नगर स्थित भाई के पास छोड़ कर गया था। महिला को बरामद किया तो उसने विजेश और लोकेश पर आरोप लगाए। पीड़िता ने कहा कि वह दूध लेने जा रही थी। तभी आरोपित बाइक से दूधिया (खुड़ैल) ले गए। विजेश उससे शादी करना चाहता था। गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर विजेश ने दवाईंयां खिला दी।