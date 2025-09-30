मेरी खबरें
    इंदौर में आशिक ने शादीशुदा महिला को अगवा कर खिलाई गर्भपात की दवाईंयां

    कनाड़िया पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके परिचित विजेश सिंह और लोकेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। उन पर महिला ने अपहरण कर गर्भपात की दवाईंयां खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की 11 सितंबर को गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 06:49:31 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 06:49:31 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके परिचित विजेश सिंह और लोकेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। उन पर महिला ने अपहरण कर गर्भपात की दवाईंयां खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की 11 सितंबर को गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।

    महिला से शादी करना चाहता था विजेश

    उसके पति ने रिपोर्ट में बताया कि वह 6 सितंबर को मानवता नगर स्थित भाई के पास छोड़ कर गया था। महिला को बरामद किया तो उसने विजेश और लोकेश पर आरोप लगाए। पीड़िता ने कहा कि वह दूध लेने जा रही थी। तभी आरोपित बाइक से दूधिया (खुड़ैल) ले गए। विजेश उससे शादी करना चाहता था। गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर विजेश ने दवाईंयां खिला दी।

    टेकरी जाने से रोका, पिता के सीने में पेचकस घोंपा

    मार्तण्ड नगर में युवक ने अपने पिता के सीने में पेचकस घोंप दिया। आरोपित देवास टेकरी जाने की जीद कर रहा था। पिता द्वारा इनकार कर दिया था। राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार चंदर पुत्र सब्बलसिंह ठाकुर ने बेटे अंशुल के खिलाफ रिपोर्ट की है। अंशुल भतीजे वंश के साथ देवास जाना चाहता था। चंदर ने उसको मना कर दिया। अंशुल ने गालियां की और सीने में पेचकस घोंप दिया।

