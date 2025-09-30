नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूछताछ के दौरान विद्यार्थियों से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है, जिसमें सीनियर ने आइईटी और डीएवीवी को बदनाम करने के लिए जूनियर्स छात्रों को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहा। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक के साथ बेरछा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और उसकी मोटरसाइकिल जला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया।
दीपावली एवं छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल छह स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इन ट्रेनों के मार्ग एवं संचालन की तिथि जारी कर दी गई है। ट्रेनों के लिए सीटों का आरक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तालाब में नहाने गई मां-बेटी की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय आशिया खान और उसकी मां तरनूम खान के रूप में हुई है।
पन्ना में दो सगी बहनों और उसके भाई की भीषण सड़क हादसे में मौत से पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई है। परिवार के 6 सदस्य अपने गृह निवास पन्ना शहर से लगे गहरा गांव से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हो कर तड़की सुबह गांव से पन्ना स्थिति बड़ी देवन मंदिर दर्शन करने के लिए रवाना हुए।
ग्वालियर में आठ वर्षीय मासूम के साथ उसके ताऊ ने ही ज्यादती की। बालिका दुर्गा पंडाल में खेल रही थी, तभी उसका ताऊ उसे अपने साथ बहाने से घर ले गया। इसके बाद ग़लत काम किया। फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।