हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक की पिटाई हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक के साथ बेरछा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और उसकी मोटरसाइकिल जला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया।

टूरिस्ट बस के भिड़ंत में भाई-बहनों की हुई दर्दनाक मौत पन्ना में दो सगी बहनों और उसके भाई की भीषण सड़क हादसे में मौत से पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई है। परिवार के 6 सदस्य अपने गृह निवास पन्ना शहर से लगे गहरा गांव से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हो कर तड़की सुबह गांव से पन्ना स्थिति बड़ी देवन मंदिर दर्शन करने के लिए रवाना हुए। ग्वालियर में 8 साल की मासूम से ताऊ ने किया रेप ग्वालियर में आठ वर्षीय मासूम के साथ उसके ताऊ ने ही ज्यादती की। बालिका दुर्गा पंडाल में खेल रही थी, तभी उसका ताऊ उसे अपने साथ बहाने से घर ले गया। इसके बाद ग़लत काम किया। फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।