    MP Top News: IET Indore कांड का खुलासा, हिंदू युवती संग फरार मुस्लिम युवक की पिटाई, 6 स्‍पेशल ट्रेन का एलान

    Top MP News Today: जूनियरों को कैंपस के बाहर कैफे में बुलाने और होस्टल में तोड़फोड को लेकर सोमवार को IET की एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी। हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक के साथ बेरछा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और उसकी मोटरसाइकिल जला दी। दीपावली एवं छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए छह स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 05:59:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 06:04:33 PM (IST)
    MP Top News: एमपी की 6 बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. नहाते हुए बेटी को बचाने में मां डूबी, दोनों की मौत।
    2. बस के भिड़ंत में भाई-बहनों की हुई दर्दनाक मौत।
    3. 8 साल की मासूम से उसके ताऊ ने किया रेप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूछताछ के दौरान विद्यार्थियों से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है, जिसमें सीनियर ने आइईटी और डीएवीवी को बदनाम करने के लिए जूनियर्स छात्रों को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहा। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक की पिटाई

    हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक के साथ बेरछा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और उसकी मोटरसाइकिल जला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    दिवाली-छठ पूजा के लिए 6 स्‍पेशल ट्रेन का एलान

    दीपावली एवं छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल छह स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इन ट्रेनों के मार्ग एवं संचालन की तिथि जारी कर दी गई है। ट्रेनों के लिए सीटों का आरक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    नहाते हुए बेटी को बचाने में मां डूबी, दोनों की मौत

    मध्यप्रदेश के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तालाब में नहाने गई मां-बेटी की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय आशिया खान और उसकी मां तरनूम खान के रूप में हुई है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    टूरिस्ट बस के भिड़ंत में भाई-बहनों की हुई दर्दनाक मौत

    पन्ना में दो सगी बहनों और उसके भाई की भीषण सड़क हादसे में मौत से पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई है। परिवार के 6 सदस्य अपने गृह निवास पन्ना शहर से लगे गहरा गांव से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हो कर तड़की सुबह गांव से पन्ना स्थिति बड़ी देवन मंदिर दर्शन करने के लिए रवाना हुए। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    ग्वालियर में 8 साल की मासूम से ताऊ ने किया रेप

    ग्वालियर में आठ वर्षीय मासूम के साथ उसके ताऊ ने ही ज्यादती की। बालिका दुर्गा पंडाल में खेल रही थी, तभी उसका ताऊ उसे अपने साथ बहाने से घर ले गया। इसके बाद ग़लत काम किया। फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

