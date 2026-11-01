मध्य प्रदेश स्थापना दिवस: राज्य गठन के समय इंदौर में चला था राजधानी आंदोलन

अरविंद दुबे, नईदुनिया, इंदौर : स्वतंत्रता के बाद जब देश में नई प्रशासनिक व्यवस्था आकार ले रही थी, तब इंदौर केवल मालवा का प्रमुख शहर नहीं, बल्कि मध्य भारत की सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। यहां के ऐतिहासिक गांधी हाल में मध्य भारत की विधानसभा की बैठकें हुआ करती थीं।

गर्मियों के साढ़े चार महीने राजधानी इंदौर में रहती थी और शेष साढ़े सात महीने ग्वालियर से शासन संचालित होता था। ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और होलकर रियासत के महाराजा यशवंतराव होलकर (द्वितीय) इस व्यवस्था के प्रमुख चेहरे थे। यही वह दौर था, जब इंदौर के गांधी हाल से मध्य भारत के प्रशासनिक फैसलों की गूंज सुनाई देती थी।

इंदौर, मालवा और ग्वालियर क्षेत्र को मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया था इतिहासकार जफर अंसारी के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद इंदौर, मालवा और ग्वालियर क्षेत्र को मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया था। इसकी राजधानी की व्यवस्था इंदौर और ग्वालियर के बीच बंटी हुई थी। महाराजा जीवाजीराव सिंधिया मध्य भारत के राजप्रमुख और होलकर रियासत के महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय उपराजप्रमुख थे। गांधी हॉल के मुख्य द्वार पर दोनों महाराजाओं के कार से उतरकर विधानसभा की बैठक में शामिल होने पहुंचने का दुर्लभ चित्र उस दौर की राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आज यह तस्वीर इंदौर के जफर अंसारी म्यूजियम आफ इंदौर में सुरक्षित है।