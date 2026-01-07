मेरी खबरें
    राजस्थान के जोधपुर में 9 जनवरी से तीन दिवसीय माहेश्वरी महाकुंभ आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 12:55:35 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 12:55:35 PM (IST)
    9 जनवरी से जोधपुर में माहेश्वरी महाकुंभ... तीन केंद्रीय मंत्री, तीन राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, दो मुख्यमंत्री होंगे शामिल
    नौ जनवरी से तीन दिवसीय माहेश्वरी महाकुंभ राजस्थान के जोधपुर में होगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जोधपुर में 9 जनवरी से तीन दिवसीय माहेश्वरी महाकुंभ।
    2. केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री होंगे शामिल।
    3. सामाजिक कुरीतियों पर विचार-विमर्श और सुझावों पर मंथन।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजस्थान के जोधपुर में नौ जनवरी से होने वाले तीन दिवसीय माहेश्वरी महाकुंभ को लेकर देशभर के समाजजनों में उत्साह है। इसमें तीन केंद्रीय मंत्री, तीन राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर और दो मुख्यमंत्री बतौर मेहमान शामिल होंगे। महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं।

    समाज के कई उद्योगपति, सामाजिक चिंतक भी इसमें शामिल होंगे और सामाजिक कुरीतियों के निराकरण के लिए विचार-विमर्श कर सुझाव देंगे।

    महासभा के सभापति संदीप काबरा, महामंत्री अजय काबरा, प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल डागा ने बताया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, गुलाबचंद कटारिया, हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गजेंद्रसिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव सम्मिलित होंगे।


    2.80 लाख लोगों के लिए बनेगी भोजन प्रसादी

    • स्वागत अध्यक्ष गोपीकिशन मालाणी, ओम सोनी, पुरुषोत्तम मूंदड़ा ने बताया कि इसमें दो लाख 80 हजार लोग प्रसादी प्राप्त करेंगे। इसके लिए बड़ी भोजनशाला बनाई गई है। 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

    • राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रामस्वरूप मूंदड़ा ने बताया कि असम, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित अन्य प्रदेशों से समाजजन जोधपुर पहुंच रहे हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पर इनके भोजन-नाश्ते और जोधपुर में होटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। दूरस्थ जिलों से लोग जोधपुर के लिए रवाना भी होने लगे हैं। मप्र से 2500 लोग जाएंगे जोधपुर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से 2500 से ज्यादा भाई-बहन जोधपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका पंजीकरण भी हो चुका है।

    • प्रदेश अध्यक्ष पुष्प माहेश्वरी, कार्यसमिति सदस्य मुकेश असावा, भरत तोतला एवं मुकेश कचोलिया ने बताया कि अधिकतर लोग ट्रेन से जाएंगे, जबकि विभिन्न वाहनों से भी लोग जोधपुर पहुंचेंगे।

