9 जनवरी से जोधपुर में माहेश्वरी महाकुंभ... तीन केंद्रीय मंत्री, तीन राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, दो मुख्यमंत्री होंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजस्थान के जोधपुर में नौ जनवरी से होने वाले तीन दिवसीय माहेश्वरी महाकुंभ को लेकर देशभर के समाजजनों में उत्साह है। इसमें तीन केंद्रीय मंत्री, तीन राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर और दो मुख्यमंत्री बतौर मेहमान शामिल होंगे। महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं।

समाज के कई उद्योगपति, सामाजिक चिंतक भी इसमें शामिल होंगे और सामाजिक कुरीतियों के निराकरण के लिए विचार-विमर्श कर सुझाव देंगे।

महासभा के सभापति संदीप काबरा, महामंत्री अजय काबरा, प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल डागा ने बताया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, गुलाबचंद कटारिया, हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गजेंद्रसिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव सम्मिलित होंगे।