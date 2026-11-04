इंदौर में दीवाली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 प्रतिष्ठानों से लिए 26 नमूने

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मंगलवार को शहर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 11 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दूध, मावा, पनीर, घी, मिठाई, तेल और नमकीन सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 26 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। अभियान में दो प्रतिष्ठानों पर नापतौल विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई भी की गई।

मावा, पनीर, घी, दूध, मिल्क केक, रसगुल्ला, पेड़ा, खाद्य तेल, बेसन और नमकीन के नमूने लिए गए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छोटा बांगड़दा स्थित मुस्कान डेयरी, स्कीम नंबर 51 की स्नेहल डेयरी, चितावद रोड स्थित राममोहन दूध दही भंडार, मूसाखेड़ी के श्री बसंत इंटरप्राइजेज और फार्मर्स मिल्क कार्ट सहित 11 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मावा, पनीर, घी, दूध, मिल्क केक, रसगुल्ला, पेड़ा, खाद्य तेल, बेसन और नमकीन के नमूने लिए गए।