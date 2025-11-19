देश के बड़े ब्लास्ट और हर बार उभरता इंदौर-मालवा का कनेक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: दिल्ली बम धमाके (Delhi blast) के बाद एक बार फिर इंदौर जांच एजेंसियों के राडार पर आ गया है। आतंक की यूनिवर्सिटी अल-फलाह का चांसलर जवाद सिद्दीकी सीधे तौर पर आरोपित नहीं बना, पर उसके शागीर्द धमाके में लिप्त मिलें है। इसके पूर्व भी अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट हो या मालेगांव...समझौता और मोडासा बम धमका ही क्यो हों, हर आतंकी घटना में इंदौर और मालवा से कनेक्शन जुड़े हैं।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद जवाद की फाइल खुली, हमूद सामने आया यही वजह है कि एटीएस(ATS) और आइबी (IB) जैसी जांच एजेंसी छानबीन में जुट गई हैं। महू निवासी जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद को तो महू पुलिस ने करोड़ों के गबन में गिरफ्तार कर लिया है। हमूद सिद्दीकी 25 सालों से फरार चल रहा था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जवाद की फाइल खुली और हमूद का चेहरा सामने आया। हमूद से एटीएस और एसटीएफ भी पूछताछ में जुटी है।