इस्लाम में सुसाइड हराम…बॉम्बिंग जायज, हमले से पहले Delhi blast के आरोपी उमर नबी का बनाया VIDEO आया सामने

डिजिटल डेस्कः दिल्ली कार ब्लास्ट (Delhi Blast 2025) के मुख्य आरोपी उमर नबी का एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें वह आत्मघाती हमले को जायज ठहराने की कोशिश करता दिख रहा है। लगभग 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में उमर एक कमरे में अकेला कैमरे के सामने बैठा अंग्रेजी में बात कर रहा है। वीडियो में वह कहता है कि 'इस्लाम में सुसाइड हराम है, लेकिन बॉम्बिंग जायज।'

जांच एजेंसियां पड़ताल कर रहीं उमर नबी आगे आत्मघाती हमलों की मानसिकता पर बात करते हुए दावा करता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को निश्चित मान लेता है, तो वह खतरनाक मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है और उसे मौत ही अपनी मंजिल लगने लगती है। उमर यह भी स्वीकार करता है कि ऐसी सोच किसी भी लोकतांत्रिक या मानवीय व्यवस्था में स्वीकार नहीं की जा सकती।

क्योंकि यह जीवन, समाज और कानून के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। वीडियो सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इसकी गहनता से पड़ताल कर रही हैं। टीमें यह भी खंगाल रही हैं कि क्या उमर ने ऐसे और वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर ने बनाया था VIDEO, सुनिए क्या थी पूरी प्लानिंग?#DelhiBlast #Umarnbi pic.twitter.com/UpzqFhcdNH — Kapil Kumar (@KapilKumar77025) November 18, 2025 30 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई उधर, व्हाइट कॉलर टेररिज़्म और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार राज्यों में 30 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। यह कार्रवाई हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की जा रही है।