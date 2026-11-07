इंदौर में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 600 किलो मावा और मिल्क केक की बिक्री पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली पर मिठाइयों और मावे की बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दो दिनों में खाद्य विभाग की टीम ने दर्जनभर दुकानों का निरीक्षण किया और मिठाइयों व मावे के जांच के लिए नमूने लिया। रिंग रोड स्थित श्री बालाजी ट्रेडिंग पर करीब 600 किलो मावा और मिल्क केक का स्टाक सील कर दिया। साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक बेचने पर रोक लगा दी गई।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को पीपली बाजार स्थित मावा बाजार में 10 प्रतिष्ठानों पर रैपिड टेस्ट किट से मावे की प्राथमिक जांच की। इसमें श्रीनाथ, रामू, रतनलाल, श्रीजी, ओम, शंकरलाल, अग्रवाल, रामजी, रामजी महाराज और खंडेलवाल मावा भंडार शामिल हैं।एयरपोर्ट क्षेत्र की मिठाई दुकानों और महेश नगर स्थित माहेश्वरी धर्मशाला में संचालित सुदानी कैटर्स के यहां भी मिठाइयों की प्राथमिक जांच की गई।