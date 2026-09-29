इंदौर की सराफा चाट-चौपाटी को लेकर बड़ा फैसला : हाई कोर्ट ने कहा निगम और एसोसिएशन दोनों को दुकानों की संख्या तय करने का अधिकार नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सराफा में रात के समय लगने वाली चाट-चौपाटी को लेकर मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह कहते हुए कि नगर निगम और एसोसिएशनों को सराफा चाट चौपाटी में दुकानों की संख्या तय करने का कोई अधिकार नहीं है, निगम के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें सराफा चाट-चौपाटी में दुकानों की संख्या 80 तय की गई थी।

कोर्ट ने निगम से कहा है कि वह चाट-चौपाटी से हटाए गए दुकानदारों को दोबारा दुकान लगाने की अनुमति दे। व्यापारी एसोसिएशन की सूची के आधार पर किसी विक्रेता को हटाना, जिसके पास संबंधित दुकान मालिक की अनुमति है सही नहीं है। जिसका ओटला है वह तय करेगा कि कौनसी दुकान लगेगी और कौनसी नहीं।

इंदौर की सराफा चाट चौपाटी लगभग सौ साल पुरानी है इंदौर की सराफा चाट चौपाटी लगभग सौ साल पुरानी है। नगर निगम ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर सराफा चाट-चौपाटी में लगने वाली दुकानों की संख्या 80 तय कर दी थी। यह संख्या दो मानदंडों पर तय की गई थी। इनमें पारंपरिक खाद्य पदार्थ बेचना और पांच वर्ष से अधिक समय से दुकान लगाना शामिल था। हटाए गए आठ दुकानदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी चाट-चौपाटी से हटाए गए आठ दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देते हुए एडवोकेट उमंग नलवाया और विवेक सोनी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए निगम के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निगम को चाट-चौपाटी में दुकानों की संख्या तय करने का अधिकार नहीं है।