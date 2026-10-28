इंदौर के साथ अग्रणी औद्योगिक व आर्थिक निवेश क्षेत्र बनेगा मालवा-निमाड़, 10 साल में 60 हजार करोड़ का होगा निजी निवेश

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर : इंदौर आर्थिक क्षेत्र की योजना से मालवा-निमाड़ क्षेत्र देश के अग्रणी औद्योगिक, आर्थिक एवं निवेश केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसके बनने से प्रदेश में आठ नए व्यावसायिक जिले तैयार होंगे।

इंदौर आर्थिक क्षेत्र में शामिल इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, देवास, खरगोन, खंडवा और शाजापुर जिलों में निवेश बढ़ेगा। वर्ष 2035 तक इस क्षेत्र में 45 से 60 हजार करोड़ रुपये निजी निवेश व आठ से दस हजार करोड़ के सरकारी निवेश की संभावना है। नीति आयोग द्वारा इस सबंध में फाइनल रिपोर्ट जारी होने के बाद इंदौर में आयोजित मप्र अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में ‘इंदौर आार्थिक क्षेत्र ‘ की घोषणा होगी।