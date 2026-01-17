मेरी खबरें
    By Mukesh MangalEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 08:24:20 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 08:28:28 PM (IST)
    गूगल में बैकडोर से नौकरी दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपये ठगे
    इंदौर क्राइम।

    HighLights

    1. विदेशों में संपर्कों का हवाला दिया और कहा कि गूगल में नौकरी लगवा सकता है।
    2. लाखों रुपये का पैकेज मिलता है। बड़ी पोस्ट मिलेगी और बैकडोर से नौकरी लगेगी।
    3. ई-मेल कर फर्जी पत्र भी भेजा था। आरोपितों ने 15 लाख ले लिए और फरार हो गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। साइबर अपराधियों ने गूगल में नौकरी का झांसा देकर युवकों से 15 लाख रुपये की ठगी कर ली। क्राइम ब्रांच ने आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। बैंक अकाउंट के आधार पर जांच चल रही है।

    पुलिस के अनुसार छोटा बांगड़दा निवासी आयुष कुमावत और पीयूष कुमावत ने शिकायत की है। आरोपित ऋषभ कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पीड़ित भाईयों ने बताया आरोपित से ऑनलाइन साइट के माध्यम से संपर्क हुआ था।

    आरोपित ने विदेशों में संपर्कों का हवाला दिया और कहा कि गूगल में नौकरी लगवा सकता है। लाखों रुपये का पैकेज मिलता है। बड़ी पोस्ट मिलेगी और बैकडोर से नौकरी लगेगी। आरोपित ने ई-मेल कर फर्जी पत्र भी भेजा था। आरोपितों ने 15 लाख रुपये ले लिए और फरार हो गए।


    एपीके फाइल भेजकर तीन लाख रुपये निकाले

    लक्ष्मी विहार कॉलोनी निवासी नितिन बाबूलाल जैन के साथ भी 2 लाख 92 हजार रुपये की ठगी हो गई। तुकोगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार नितिन बीमा कंपनी में नौकरी करता है। उसके मोबाइल पर ई-चालान की लिंक आई थी। लिंक के साथ में एपीके फाइल थी। जैसी ही लिंक ओपन की फोन हैक हो गया और ठग ने एचडीएफसी बैंक से दो बार में 2 लाख 92 हजार रुपये निकाल लिए।

    इसी तरह नरीमन पाइंट छोटा बांगड़दा निवासी विशाल रघुवंशी से 4 लाख 49 हजार रुपये की ठगी हुई है। विशाल के अनुसार उसका ट्रेड सेंटर साउथ तुकोगंज में आफिस है।

    आरोपित ने सेल्स मैन तरुण भदौरिया के मोबाइल पर कॉल लगाया था। उसने आर्मी अफसर बताया और उपकरण भेजने के नाम पर 4 लाख 49 हजार रुपये ले लिए।

