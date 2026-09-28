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इंदौर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, लिव-इन में रखकर पति से कराया तलाक, फिर शादी से मुकरा अशरफ

चंदन नगर में एक शादीशुदा महिला से दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपित ने महिला को अपने साथ लिव-इन में रखा और उसके पति से तलाक भी करव...और पढ़ें

By Pranay ChouhanEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 06:48:39 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 06:48:39 PM (IST)
इंदौर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, लिव-इन में रखकर पति से कराया तलाक, फिर शादी से मुकरा अशरफ
झांसे में लेकर शादीशुदा महिला का कराया तलाक।

HighLights

  1. झांसे में लेकर शादीशुदा महिला का कराया तलाक
  2. पति से तलाक के बाद कमरे में छोड़कर भागा प्रेमी
  3. अशरफ पर दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चंदन नगर में एक शादीशुदा महिला से दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपित ने महिला को अपने साथ लिव-इन में रखा और उसके पति से तलाक भी करवा दिया। हालांकि, शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

शादी का झांसा देकर अजमेर ले गया आरोपी

पुलिस ने एक शादीशुदा महिला की शिकायत पर अशरफ उर्फ सट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपित उसके घर के पास ही रहता है, इसलिए वह उसको पहचानती है। करीब एक साल पहले उससे बात हुई थी। उसका घर पर आना-जाना था।


पीड़िता का उसके पति से विवाद चल रहा था, यह बात भी अशरफ की जानकारी में थी। अशरफ ने नवंबर माह में, जब घर पर कोई नहीं था, तब घर आकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

कराया पति से तलाक

जब पीड़िता नौकरी के लिए दुबई गई, तो अशरफ ने उसे वापस बुला लिया। यहां से शादी की बात करते हुए वह उसे अजमेर ले गया। यहां चार दिन तक एक गेस्ट हाउस में दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता से कहा कि वह अपने पति से तलाक ले, वह उसे अपने साथ रखेगा और शादी कर लेगा। इसके बाद पीड़िता ने अपने पति से तलाक ले लिया।

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शादी से किया इनकार

अशरफ ने पीड़िता को एक कमरा दिलाकर साथ रखा, लेकिन शादी नहीं की। एक-दो बार पीड़िता ने शादी की बात की, तो अशरफ ने टाल दिया। इसी दौरान अशरफ ने पीड़िता से मारपीट भी की।

30 अगस्त को अशरफ पीड़िता को कमरे में छोड़कर चला गया और कहा कि वह शादी नहीं करेगा। बाद में पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी। अशरफ को पीड़िता के परिवार के लोगों ने भी समझाया, लेकिन वह नहीं माना। बाद में पीड़िता ने पुलिस को मामले में जानकारी दी।