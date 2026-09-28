अपराधी भाई को छुड़ाने थाने पहुंची बहन, ड्यूटी पर तैनात आरक्षक से की बदसलूकी, झूमाझटकी और वीडियो बनाने पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सराफा थाने में एक गुंडे को उसकी बहन छुड़ाने पहुंची। मामले में संतरी के साथ आरोपित की बहन ने झूमाझटकी कर दी। मामले की जानकारी अफसरों को लगी। हालांकि, इस मामले में अफसरों ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज कराई है।

सराफा थाने के संतरी आरक्षक मनीष यादव ने रविवार को ज्योति चौधरी नाम की महिला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। मनीष यादव ने अपनी शिकायत में बताया कि 26 सितंबर को ज्योति ने आकर उनसे विवाद किया।

वीडियो बनाने और हाथापाई की कोशिश

मनीष ने बताया कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को लेकर वासु चौधरी और सुमित भदौरिया को हवालात में रखा गया था। वासु को बाद में वरिष्ठ अफसरों के कहने पर मेडिकल के लिए भेजा गया था। मेडिकल से आने के बाद उसे वापस हवालात में डाला गया।

तब वहां ज्योति भी आ गई और वासु को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। यहां वह मनीष से बहस शुरू कर विवाद करने लगी। वह जबरन मोबाइल निकालकर मनीष का वीडियो बनाने लगी।

धमकी देने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज

इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाने से ज्योति को रोका तो वह नहीं मानी। ज्योति ने इस दौरान मनीष को धमकी भी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी, तो वह उसे मारेगी। उसने ड्यूटी के दौरान हाथापाई की भी कोशिश की।