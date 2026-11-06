इंदौर में बहन की लव मैरिज से नाराज नाबलिग भाई ने कर दी उसके पति की हत्या, चाकू सहित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : खुड़ैल थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग ने अपने जीजा की चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक ने नाबालिग की बहन से दो वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। आरोपी नाबालिग इस बात से गुस्सा था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उससे सब्जी काटने का चाकू बरामद कर लिया है।

टीआई करणीसिंह शक्तावत के मुताबिक घटना निलगिरी परिसर की है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय दीपक पुत्र गोपाल निवासी राणायर बरोठा जिला देवास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दीपक ने दो साल पूर्व गांव में रहने वाली गायत्री से प्रेम विवाह किया था।

बाद में आना-जाना शुरू कर दिया कुछ समय तक गायत्री के परिवार ने बात नहीं की लेकिन बाद में आना-जाना शुरू कर दिया। बुधवार को दीपक बड़ी सास रामकन्या की बाहरवीं पर निलगिरी परिसर में आया था। रात को घर में भजन-कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। करीब दो बजे दीपक के चिल्लाने की आवाज आई तो लोग दौड़े और वह घायल अवस्था में मिला। टैंट की आड़ में उस पर चाकू से हमला हुआ था। टीआई के अनुसार स्वजन उसको अस्पताल ले गए लेकिन दीपक की मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में बताया कि दीपक बात न करने पर धमका रहा था। इसी बात पर बहस हुई सब्जी काटने का चाकू से हमला कर दिया।