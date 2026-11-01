अंकसूची में होगा विद्यार्थियों का फोटो और क्यूआर कोड, आसानी से हो सकेगा सत्यापन

कपिल नीले, नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) अपनी अंकसूची को हाईटेक बनाने जा रहा है। उसमें नए और अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स जोड़ने पर विचार कर रहा है। खास बात यह होगी कि अंकसूची पर छात्र-छात्राएं की फोटो लगाई जाएगी। ऐसा करने से विद्यार्थियों की पहचान हो सके। इतना ही नहीं फर्जी अंकसूची पर भी लगाम कसी सके। विश्वविद्यालय के मुताबिक अंकसूची पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी।क्यूआर कोड, वाटरमार्क और विशेष प्रकार के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा।

इससे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मार्कशीट का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा नई अंकसूची को लेकर विश्वविद्यालय ने एजेंसी से संपर्क किया है। उन्होंने अंकसूची में संबंधित विद्यार्थी की फोटो भी लगाने पर जोर दिया है। इससे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मार्कशीट का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। दस्तावेज देखने वाली संस्था फोटो के माध्यम से विद्यार्थी की पहचान भी कर सकेगी। अब मार्कशीट पर केवल नाम और रोल नंबर ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी की तस्वीर भी उसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।