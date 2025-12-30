इंदौर के चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग के बाद ब्लास्ट... तीन मंजिला इमारत ढही, करोड़ों का कर्ज और साजिश के घेरे में हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी की फैक्ट्री 'केमको च्यू फूड्स' में मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे फैक्ट्री की तीन मंजिला इमारत तास के पत्तों की तरह ढह गई। इस हादसे में फायर ब्रिगेड के एसआई सुशील दुबे, एक निगमकर्मी और प्रधान आरक्षक रवि घायल हुए हैं। घायल रवि को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

धूं-धूं कर जली फैक्ट्री और रेस्क्यू में बाधा फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में रैपर, प्लास्टिक का सामान, शुगर, ग्लूकोज और पैकिंग मटेरियल होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। लक्ष्मीबाई नगर और गांधी हॉल फायर स्टेशन से पानी के टैंकर बुलाए गए। रास्ता संकरा होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में नगर निगम की टीम ने टीन शेड तोड़कर रास्ता बनाया, तब जाकर चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया जा सका।