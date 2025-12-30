मेरी खबरें
    इंदौर के चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग के बाद ब्लास्ट... तीन मंजिला इमारत ढही, करोड़ों का कर्ज और साजिश के घेरे में हादसा

    By Mukesh MangalEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 09:19:52 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 09:19:52 PM (IST)
    इंदौर के चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग के बाद ब्लास्ट... तीन मंजिला इमारत ढही, करोड़ों का कर्ज और साजिश के घेरे में हादसा
    चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग के बाद ब्लास्ट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी की फैक्ट्री 'केमको च्यू फूड्स' में मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे फैक्ट्री की तीन मंजिला इमारत तास के पत्तों की तरह ढह गई। इस हादसे में फायर ब्रिगेड के एसआई सुशील दुबे, एक निगमकर्मी और प्रधान आरक्षक रवि घायल हुए हैं। घायल रवि को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    धूं-धूं कर जली फैक्ट्री और रेस्क्यू में बाधा

    फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में रैपर, प्लास्टिक का सामान, शुगर, ग्लूकोज और पैकिंग मटेरियल होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। लक्ष्मीबाई नगर और गांधी हॉल फायर स्टेशन से पानी के टैंकर बुलाए गए। रास्ता संकरा होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में नगर निगम की टीम ने टीन शेड तोड़कर रास्ता बनाया, तब जाकर चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया जा सका।


    साजिश या हादसा? बैंक का करोड़ों का कर्ज

    इस आगजनी को पुलिस साजिश के नजरिए से भी देख रही है। जानकारी के अनुसार, कंपनी पर करोड़ों रुपये का कर्ज है। महज 20 दिन पहले, 9 दिसंबर को ही एचडीएफसी बैंक ने फैक्ट्री को एनपीए (NPA) घोषित किया था, जिससे बैंक को 31.76 करोड़ रुपये वसूलने हैं। इसके अलावा मुंबई की दो अन्य कंपनियों ने भी ऋण वसूली के लिए केस दायर किया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि फैक्ट्री लगभग बंद हो चुकी थी और वहां नियमित काम नहीं हो रहा था। कारोबारी संजय जैसवानी मौके पर आए तो सही, लेकिन थोड़ी देर आग देखकर वहां से चले गए, जो संदेह पैदा करता है।

    ब्लास्ट के कारण पर सवाल

    पुलिस के अनुसार, शुरुआती तौर पर ब्लास्ट का कारण कंप्रेसर या सिलेंडर फटना माना जा रहा है। हालांकि, टीआई तारेश सोनी का कहना है कि सिर्फ सिलेंडर फटने से तीन मंजिला इमारत का गिरना मुमकिन नहीं लगता। पुलिस अब इस बिंदु पर गहन जांच कर रही है कि क्या इमारत गिरने के पीछे कोई और विस्फोटक कारण था या निर्माण संबंधी कोई अन्य तकनीकी कमी।

    पुरानी शिकायतों और विवादों का नाता

    जिस इमारत में आग लगी, वह पहले से ही विवादों में रही है। पिछले साल नवंबर में पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। एचआर मैनेजर संजय के मुताबिक, सुपरवाइजर अमितेश मालवीय ने सबसे पहले धुआं देखा था और समय रहते करीब 25 कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे जनहानि टल गई।

