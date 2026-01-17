मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 09:39:35 AM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 09:41:10 AM (IST)
    India vs New Zealand: इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच कल, होलकर स्टेडियम की तरफ वाहनों की एंट्री पर रहेगी रोक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्थानीय होलकर स्टेडियम में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जो दोपहर 12 बजे से मैच समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी। स्टेडियम तक प्रवेश के लिए पैदल मार्ग हुकमचंद घंटाघर की ओर से एवं पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शकों का प्रवेश जंजीरवाला चौराहा से होगा। लेंटर्न की तरफ से आने वाले दर्शक पैदल स्टेडियम की ओर आ सकेंगे। पासधारी वाहनों के लिए: पासधारी वाहनों को छोड़कर अन्य का प्रवेश स्टेडियम की ओर प्रतिबंधित रहेगा।

    विवेकानंद स्कूल एवं बास्केटबाल कांप्लेक्स में पार्किंग तक पास वाले वाहनों का प्रवेश घंटाघर की ओर से होगा। स्टेडियम में व बाहर आईटीसी, अभय प्रशाल में पार्किंग पास वाले वाहनों का प्रवेश लेंटर्न चौराहे/यशवंत क्लब रोड की ओर से होगा। बिना पासधारी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआईटीएस व पंचम की फेल में की गई है।


    प्रतिबंधित मार्ग

    लेंटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहा, इंडस्ट्रीज तक, घंटाघर से जंजीरवाला चौराहा, लेंटर्न चौराहा तक व पलासिया, घंटाघर से हाईकोर्ट, लेंटर्न चौराहा तक रहेगा। (केवल पासधारी वाहनों/इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर)

    परिवर्तित व्यवस्था

    दोपहर 12 बजे से मैच समाप्ति के एक घंटे पूर्व से सिटी बस व पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी सवारी वाहन आवश्यकतानुसार रीगल चौराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे। गीताभवन चौराहे से घंटाघर जाने वाला यातायात ढक्कनवाला कुंआ होकर श्रीमाया/मधुमिलन चौराहे के लिए जा सकते हैं।

    पार्किंग स्थल

    यशवंत क्लब पार्किंग, अभय प्रशाल एवं आईटीसी पार्किंग, बास्केटबाल काम्प्लेक्स पार्किंग, विवेकानंद स्कूल पार्किंग, आईडीए परिसर पार्किंग (केवल पासधारकों के लिए), बाल विनय मंदिर स्कूल पार्किंग, जीएसआईटीएस कैंपस पार्किंग व पंचम की फेल स्थित मैदान पार्किंग रहेगी। दर्शक सिटी बस/लोक परिवहन के साधनों का उपयोग करें।

