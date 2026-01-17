India vs New Zealand: इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच कल, होलकर स्टेडियम की तरफ वाहनों की एंट्री पर रहेगी रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्थानीय होलकर स्टेडियम में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जो दोपहर 12 बजे से मैच समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी। स्टेडियम तक प्रवेश के लिए पैदल मार्ग हुकमचंद घंटाघर की ओर से एवं पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शकों का प्रवेश जंजीरवाला चौराहा से होगा। लेंटर्न की तरफ से आने वाले दर्शक पैदल स्टेडियम की ओर आ सकेंगे। पासधारी वाहनों के लिए: पासधारी वाहनों को छोड़कर अन्य का प्रवेश स्टेडियम की ओर प्रतिबंधित रहेगा।

विवेकानंद स्कूल एवं बास्केटबाल कांप्लेक्स में पार्किंग तक पास वाले वाहनों का प्रवेश घंटाघर की ओर से होगा। स्टेडियम में व बाहर आईटीसी, अभय प्रशाल में पार्किंग पास वाले वाहनों का प्रवेश लेंटर्न चौराहे/यशवंत क्लब रोड की ओर से होगा। बिना पासधारी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआईटीएस व पंचम की फेल में की गई है।