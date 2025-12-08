मेरी खबरें
    इंदौर के Davv में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की 16 दिसंबर से परीक्षा होगी शुरू

    By Kapil Niley
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 07:32:57 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 07:35:13 PM (IST)
    इंदौर के Davv में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की 16 दिसंबर से परीक्षा होगी शुरू
    देवी अहिल्या विश्वविद्यालय।

    HighLights

    1. एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होगी शुरू
    2. एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर का शेड्यूल जारी
    3. 20 दिसंबर से होंगे पेपर, 13 हजार विद्यार्थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने पारंपरिक और व्यवसायिक स्नातोक्तर पाठ्यक्रम की पहले सेमेस्टर की परीक्षा अगले सप्ताह से रखी है। एमए, एमकाम, एमएससी सहित अन्य पारंपरिक पाठ्यक्रम का टाइम टेबल नवंबर अंतिम सप्ताह में घोषित कर दिया है।

    अब विश्वविद्यालय ने एमबीए और एमपीएड पाठ्यक्रम का परीक्षा शेड्यूल अपलोड कर दिया है। 16 दिसंबर से एमबीए पाठ्यक्रम की विभिन्न परीक्षाएं रखी गई है, जो दो सप्ताह तक चलेगी। इस बीच 20 दिसंबर से एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा भी करवाई जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है। इसके लिए एक ही केंद्र बनाए है।


    एमबीए फुल टाइम, हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस सहित अन्य पाठ्यक्रम है। 16 से 31 दिसंबर तक परीक्षा रखी गई है। पहले 22 कॉलेज के आठ हजार विद्यार्थी थे। मगर 2025-26 सत्र से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) से दस कॉलेज अलग हुए हैं।

    इनके छात्र-छात्राएं भी डीएवीवी में शामिल हो गए है। लगभग पांच हजार बढ़ गए है। अब 13 हजार छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। लगभग 35-40 केंद्र बनाने पर विचार हो रहा है। प्रत्येक केंद्र पर 300 से 400 विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे सत्र में पेपर रखे गए है।

    एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 20 से 26 दिसंबर तक चलेगी। शासकीय महाविद्यालय सेंधवा में केंद्र रखा है। परीक्षा नियंत्रक डा. अशेष तिवारी का कहना है कि अगले दो दिनों में विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वे बताते है कि परीक्षा होते ही विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिका काम मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। जनवरी में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।

