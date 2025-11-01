Indore: तेज रफ्तार मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी बस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर , रेती व्यवसायी की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मेडिकेप्स कॉलेज की बस ने फिर एक व्यक्ति की जान ले ली। राजकुमार ब्रिज पर आगे निकलने की होड़ में बस ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और रौंद डाला। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। चालक टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसने पिछला पहिया भी चढ़ा दिया।

एमजी रोड टीआई विजय सिंह सिसोदिया के मुताबिक, घटना राजकुमार ब्रिज पर करीब सवा छह बजे की है। बस (एमपी 09 एफए 8748) कॉलेज स्टाफ को लेकर राऊ से आ रही थी। बस तेज रफ्तार में मधु मिलन चौराहा की ओर जा रही थी। तभी राजकुमार ब्रिज पर चालक ने आगे निकलने की कोशिश की और आगे चल रहे बाइक सवारों को टक्कर मार दी।