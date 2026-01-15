मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, इंदौर प्रशासन ने महू में की छापेमारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में गंदगी में बन रही संदिग्ध सामग्री पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने महू क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई कर डेयरी और बेकरी को सील कर दिया। दोनों स्थानों में गंदगी में सामग्री बनती पाए जाने से संस्थानो को सुधार होने तक बंद करा दिया।

अनुविभागीय अधिकारी महू के नेतृत्व में गठित संयुक्त दल द्वारा मंगलवार को आकवी, तहसील मऊ स्थित नारायण डेयरी की जांच की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने यहां पनीर, पामोलिन तेल एवं एक अज्ञात सफेद पदार्थ के नमूने लिए गए।

जांच के दौरान 118 लीटर रिफाइंड पाम आयल एवं 40 किलो अज्ञात सफेद पाउडर संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें सील कर जब्त किया गया।

डेयरी यूनिट में आवश्यक सुधार किए जाने तक खाद्य कारोबार बंद रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लिए गए सभी नमूनों को विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गंदगी मिलने पर बेकरी कराई बंद

गवली पलासिया, महू स्थित दद्दू बेकरी की जांच की गई। जांच के दौरान बेकरी में तैयार किए जा रहे मैदा, खोपरा, बुरा बेक्ड समोसा एवं स्ट्राबेरी केक के नमूने लिए गए। मौके पर बेकरी के किचन में गंदगी पाई गई, जिसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सुधार किए जाने तक खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया