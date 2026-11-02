इंदौर नगर निगम में 3 हजार सफाई कर्मियों की होगी नियुक्ति, जल संकट से निपटने को 300 नए बोरिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए तीन हजार स्वच्छताकर्मियों की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के परिपालन में 1800 से अधिक कर्मचारियों को विनियमित किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं वरीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य पात्र कर्मचारियों का भी विनियमन किया जाएगा।

ये निर्णय सोमवार को हुई महापौर परिषद की बैठक में लिए गए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई एमआईसी की बैठक में निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर, अश्विनी शुक्ल, राजेश उदावत, नंदकिशोर पहाड़िया, अभिषेक शर्मा, जीतू यादव, प्रिया डांगी, मनीष शर्मा 'मामा' और सभी अपर आयुक्त उपस्थित थे।