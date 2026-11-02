सागर जहरीली शराब कांड के आरोपी की मौत, 2 दिन बाद भी शव लेने नहीं पहुंचे परिजन, नहीं हुआ अंतिम संस्कार

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। बंडा जहरीली शराब त्रासदी के आरोपित जुझार सिंह लोधी की मौत के बाद स्वजन उसका शव लेने नहीं पहुंचे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई थी। आरोपित करीब एक सप्ताह तक वेंटिलेटर पर रहा। स्वजन के भोपाल नहीं पहुंचने के कारण अब तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका है।

जेल प्रबंधन और पुलिस की समझाइश बेअसर आरोपित की मौत के बाद से ही उसके स्वजन शव लेने से दूरी बनाए हुए हैं। जेल प्रबंधन और बंडा पुलिस ने स्वजन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद मौत के दो दिन बाद भी वे भोपाल नहीं पहुंचे।