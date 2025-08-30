सात दिन पहले इंदौर से लापता हुई श्रद्धा ने इलेक्ट्रिशियन से रचाई शादी, पिता बोले- उसकी मेंटल हेल्थ की जांच हो

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। एमआईजी क्षेत्र से सात दिन पहले लापता हुई कॉलेज छात्रा श्रद्धा आखिरकार घर लौट आई। उसने एक इलेक्ट्रिशियन करण योगी से शादी कर ली है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा मूल रूप से अपने दोस्त सार्थक से मिलने घर से निकली थी, लेकिन हालात ने कहानी को बिल्कुल फिल्मी मोड़ दे दिया।

घर छोड़ने से शादी तक का सफर गुजराती कॉलेज में पढ़ाई कर रही 22 वर्षीय श्रद्धा की सार्थक नाम के युवक से फोन पर बातचीत होती थी। पिता अनिल तिवारी ने एक दिन नाराज़ होकर उसकी पिटाई की और फोन छीन लिया। इसी से आहत होकर 23 अगस्त को श्रद्धा घर छोड़कर निकल गई।