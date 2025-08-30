मध्य प्रदेश की लड़की को दिल्ली भगाने की फिराक में था शाहनवाज कुरैशी, जबलपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई युवती, पढ़ें पूरी खबर

सतना, नईदुनिया। सतना जिले से लापता हुई एक युवती के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जवान सिंह कॉलोनी निवासी शाहनवाज कुरैशी युवती को दिल्ली भगाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की चौकसी से उसकी साजिश नाकाम हो गई। शुक्रवार सुबह सतना कोतवाली पुलिस ने जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर छापा मारकर आरोपी और युवती को हिरासत में ले लिया।

दोस्ती से भागने तक का सफर पुलिस जांच में सामने आया कि शाहनवाज कुरैशी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है। कुछ साल पहले उसकी मुलाकात युवती से हुई थी, जो धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। बताया जाता है कि युवती अचानक घर से लापता हो गई थी। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच शुरू की।