    मध्य प्रदेश की लड़की को दिल्ली भगाने की फिराक में था शाहनवाज कुरैशी, जबलपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई युवती, पढ़ें पूरी खबर

    सतना जिले से लापता हुई एक युवती के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जवान सिंह कॉलोनी निवासी शाहनवाज कुरैशी युवती को दिल्ली भगाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की चौकसी से उसकी साजिश नाकाम हो गई।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 12:54:12 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 12:54:12 AM (IST)
    सतना, नईदुनिया। सतना जिले से लापता हुई एक युवती के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जवान सिंह कॉलोनी निवासी शाहनवाज कुरैशी युवती को दिल्ली भगाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की चौकसी से उसकी साजिश नाकाम हो गई। शुक्रवार सुबह सतना कोतवाली पुलिस ने जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर छापा मारकर आरोपी और युवती को हिरासत में ले लिया।

    दोस्ती से भागने तक का सफर

    पुलिस जांच में सामने आया कि शाहनवाज कुरैशी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है। कुछ साल पहले उसकी मुलाकात युवती से हुई थी, जो धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। बताया जाता है कि युवती अचानक घर से लापता हो गई थी। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच शुरू की।

    सुराग लगने पर पता चला कि शाहनवाज युवती को दिल्ली ले जाने की योजना बना रहा है। गुरुवार देर रात वह युवती को कार से लेकर जबलपुर पहुंचा और दोनों डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस ने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया।

    पुलिस की कार्रवाई

    सतना पुलिस ने शाहनवाज कुरैशी पर मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, युवती को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुरू से ही शाहनवाज पर शक था। जैसे ही लोकेशन एयरपोर्ट पर मिली, तुरंत टीम भेजकर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि यदि यह कदम समय पर न उठाया जाता तो युवती को दिल्ली ले जाया जा सकता था।

    इलाके में सनसनी

    इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवारजन पुलिस कार्रवाई से राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना की चर्चा है। पुलिस और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर आगे की जांच में जुट गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सामाजिक सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है।

