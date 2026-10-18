इंदौर में 25 से ज्यादा घी और खाद्य उत्पाद असुरक्षित, वापस बुलाने के आदेश के साथ इन्हें नहीं खरीदने की अपील की

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाले 25 से अधिक उत्पादों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। लैब जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद इन उत्पादों का पूरा स्टॉक बाजार से वापस मंगाने और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, इंदौर में श्री मूल एगमार्क शुद्ध घी, वस्तु एगमार्क देसी घी, गसांता प्रीमियम काउ घी और गुमर योर काउ घी के विभिन्न साइज और बैच रीकॉल की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त पीवर इंदौरी लाल मिर्च पाउडर बैच नंबर- पी.एस.02 की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।