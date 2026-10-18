इंदौर में 25 से ज्यादा घी और खाद्य उत्पाद असुरक्षित, वापस बुलाने के आदेश के साथ इन्हें नहीं खरीदने की अपील की

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाले 25 से अधिक उत्पादों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। लैब जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद इन उत्पादों का पूरा स्टॉक बाजार से वापस मंगाने और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, इंदौर में श्री मूल एगमार्क शुद्ध घी, वस्तु एगमार्क देसी घी, गसांता प्रीमियम काउ घी और गुमर योर काउ घी के विभिन्न साइज और बैच रीकॉल की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त पीवर इंदौरी लाल मिर्च पाउडर बैच नंबर- पी.एस.02 की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इन बैच नंबरों वाले उत्पादों को न खरीदें और यदि उपलब्ध हों तो तुरंत लौटाएं। साथ ही, विक्रेताओं को इनका भंडारण व क्रय-विक्रय तुरंत बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि जिन प्रतिबंधित उत्पादों को असुरक्षित होने पर वापस बुलाया गया है, उसमें से बहुत सा स्टॉक अब तक मार्केट में खप जाने की आशंका है। शहर के आसपास के इलाकों में भी सप्लाई किया जाता है, ऐसे में आशंका है कि यह असुरक्षित बैच का माल कई लोगों के घरों तक पहुंच गया है।
इंदौर। विश्व रीढ़ की हड्डी दिवस (वर्ल्ड स्पाइन डे) के अवसर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय में रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य एवं उसकी देखभाल को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय आयुक्त रमेश कुमार एवं अतिरिक्त आयुक्त श्री मोहम्मद शेख उपस्थित हुए।
आयोजन में विशेष रूप से कार्यालयों में लंबे समय तक टेबल-कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम करने से होने वाली स्पाइन संबंधी समस्याओं पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने सही बैठने की मुद्रा, नियमित शारीरिक गतिविधियों और समय-समय पर काम के बीच ब्रेक लेने के महत्व को समझाया।
फिजियोथेरेपिस्ट रेहान फ्रांसिस ने सरल व्यायाम एवं दैनिक गतिविधियों के माध्यम से रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने और संभावित समस्याओं से बचाव के उपाय बताए। इस दौरान रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
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