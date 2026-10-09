इंदौर की सेंट्रल जेल में डेंगू, 50 से ज्यादा बीमार, 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव, बुखार से एक कैदी की हो चुकी है मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सेंट्रल जेल में बीमार हुए 50 से ज्यादा कैदियों में से 3 में डेगू की पुष्टि हुई है। ज्यादातर कैदियों को टायफाइड निकला है। 2 अक्टूबर को बुखार के बाद एक कैदी की मौत हो गई थी। हालांकि इस मरीज की रिपोर्ट में डेंगू से मौत की पुष्टि तो नहीं हुई।

मौत की वजह सिकलसल एनिमिया बताया गया। लेकिन इसके बाद कई कैदियों को बुखार आने के बाद जेल प्रशासन हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। कैदियों को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया, जहां जांच के बाद तीन कैदियों में डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इसके बाद 4 अक्टूबर से स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा जेल परिसर में मौजूद डेंगू के लार्वा को नष्ट करने की कवायद की जा रही है। 15 दिन में एमवाय में 32 कैदियों को भर्ती कराया गया। फिलहाल 18 कैदी उपचाररत हैं।