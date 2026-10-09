MP में 65 अस्पताल आयुष्मान योजना से बाहर, प्रदेश के चार महानगरों के इन हॉस्पिटलों में अब नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्यप्रदेश में नियमों का पालन नहीं करने वाले 65 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। इसमें इंदौर के 17 अस्पताल शामिल हैं। आठ अक्टूबर को दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद की राज्य इम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

NABH मान्यता नहीं होने पर की गई कार्रवाई इन अस्पतालों पर एनएबीएच (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) मान्यता संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर एक्शन लिया गया है। इनमें से कुछ अस्पतालों के पास एनएबीएच की मान्यता प्रवेश स्तर की थी, जो एक्सपायर हो गई थी, वहीं कुछ ने एनएबीएच मान्यता ली ही नहीं थी।