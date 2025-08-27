मेरी खबरें
    MP College Admission: बीएड-एमएड में प्रवेश के लिए आज से फिर रजिस्ट्रेशन, तीन दिन में करना होगा अप्लाई

    MP BEd MEd Admission: मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड-एमएड में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू की है। विद्यार्थी 27 से 29 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसलिंग के इस चरण में विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 12:57:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 01:25:15 PM (IST)
    उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) के तीसरे चरण की मंजूरी दी।

    HighLights

    1. बीएड-एमएड में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू।
    2. 27 से 29 अगस्त तक पंजीकरण की तिथि निर्धारित की गई है।
    3. एक सितंबर को मेरिट सूची होगी जारी, दो सितंबर को सीटें आवंटित।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। मंगलवार को विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) के तीसरे चरण की मंजूरी दी।

    इस संबंध में शेड्यूल जारी करते हुए एमपी ऑनलाइन को पंजीकरण की लिंक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को बुधवार से अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदन पत्र भरने के लिए विभाग ने तीन दिन का समय निर्धारित किया है, जिसमें 29 अगस्त को पंजीकरण की लिंक बंद कर दी जाएगी।

    बीएड-एमएड, बीपीएड-एमपीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड सहित अन्य कोर्स की कुल 67 हजार सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से 15 मई से 14 अगस्त के बीच तीन ऑनलाइन और दो सीएलसी चरण की काउंसलिंग की गई थी। बावजूद प्रदेशभर के कॉलेजों में साढ़े पांच हजार से अधिक सीटें खाली रह गई हैं।

    अशासकीय शिक्षा महाविद्यालय संघ ने उच्च शिक्षा विभाग से सीएलसी के अतिरिक्त चरण की मांग की थी। इसके परिणामस्वरूप विभाग ने विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तीसरे सीएलसी चरण की अनुमति दी।

    30 अगस्त तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी

    मंगलवार को जारी शेड्यूल के अनुसार 27 से 29 अगस्त तक पंजीकरण किया जाएगा। 30 अगस्त तक विद्यार्थियों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभाग एक सितंबर को मेरिट सूची जारी करेगा। दो सितंबर को विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा पाठ्यक्रम में सीटें आवंटित की जाएंगी। इसके बाद छह सितंबर तक विद्यार्थियों को आनलाइन फीस जमा करनी होगी।

    संघ के अध्यक्ष अभय पांडे, अवधेश दवे और सुनील पांड्या ने बताया कि काउंसलिंग के इस अतिरिक्त चरण से विद्यार्थियों को काफी सहूलियत मिली है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विद्यार्थियों ने पहले से पंजीकरण करवा रखा है, उन्हें इस चरण में फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल दस्तावेज सत्यापित करवाकर प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

    15 सितंबर के बाद आवेदन नहीं कर सकेंगे विद्यार्थी

    साथ ही, उच्च शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत छात्र-छात्राएं अपने विषय, पाठ्यक्रम, संकाय बदलने और कालेज स्थानांतरण की प्रक्रिया कर सकेंगे। प्रवेश निरस्त करने के लिए भी आवेदन किए जा सकेंगे। 26 अगस्त से 15 सितंबर तक आनलाइन के लिए लिंक खोली गई है। शिक्षाविद् डा. राजीव झालानी ने बताया कि 15 सितंबर के बाद विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे।

