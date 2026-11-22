नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कोर्ट के फर्जी आदेश, अवॉर्ड और डिक्री तैयार कर करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति हड़पने का मामला हाई कोर्ट की युगलपीठ पहुंच गया है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगलपीठ ने इस अपील पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।

हाई कोर्ट की एकलपीठ ने पिछले दिनों 'दी रियल नायक साख सहकारी संस्था' से जुड़े घोटाले के मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच की निगरानी हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। इस आदेश को चुनौती देते हुए संस्था ने यह अपील दायर की है।

8 साल तक आरोप पत्र पेश न होने पर एकलपीठ ने जताई थी नाराजगी मामला 3/3 न्यू पलासिया स्थित संपत्ति से जुड़ा है। इस संपत्ति के मालिक और याचिकाकर्ता जहांगीर डी. मेहता और अशोक जैन ने आरोप लगाया है कि 'द रियल नायक साख सहकारी संस्था' से जुड़े लोगों ने फर्जी न्यायिक आदेशों और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। इस मामले में तुकोगंज थाने में 1 मई 2018 को एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन करीब आठ साल तक आरोप पत्र ही पेश नहीं हुआ। एकलपीठ में सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठे थे। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आठ साल बाद भी आरोप पत्र पेश नहीं होना प्रशासन के लिए शर्मनाक है। जांच उचित तरीके से नहीं की गई और शुरुआती जांच के बाद अधिकारियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया।