MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने इंतजार की जरूरत नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आपसी सहमति से तलाक के एक मामले में कुटुंब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि आपसी सहमति से तलाक में हर मामले में छह माह की प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग पीरियड) पूरा करना अनिवार्य नहीं है। अगर पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और उनमें सुलह की संभावना खत्म हो गई है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट प्रतीक्षा अवधि समाप्त करने पर विचार कर सकती है। कोर्ट ने कुटुंब न्यायालय से कहा है कि वह याचिका पर 15 दिन में नए सिरे से फैसला ले।

हाई कोर्ट ने दिए 15 दिन में नए सिरे से फैसले के आदेश आपसी विवाद के चलते पति-पत्नी अप्रैल 2025 से अलग-अलग रह रहे हैं। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए कुटुंब न्यायालय में आवेदन दिया था। पति की ओर से इस आवेदन के साथ ही एक अन्य आवेदन भी प्रस्तुत हुआ। इसमें कहा कि चूंकि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है इसलिए छह माह की प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग पीरियड) को खत्म करते हुए आपसी सहमति से प्रस्तुत तलाक के आवेदन को तुरंत स्वीकार किया जाए, लेकिन कुटुंब न्यायालय ने कूलिंग पीरियड खत्म करने से इंकार करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया।