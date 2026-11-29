नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराध में आरोपित होने के बावजूद किसी नाबालिग को केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत जमानत देना सामान्य नियम है, जबकि जमानत से इनकार करना अपवाद है। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 17 वर्ष 5 माह आयु के किशोर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट में जमानत के लिए निर्धारित कठोर प्रावधान भी किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के विशेष प्रावधानों को निष्प्रभावी नहीं कर सकते। इस आधार पर हाई कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने के आदेशों को निरस्त कर दिया।