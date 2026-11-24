नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अधिक अंक हासिल करने के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग के बजाय जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के विज्ञापन के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की नियुक्ति सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। हालांकि, इस अनुमति को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है।

अधिक मेरिट के बावजूद बंद कर दिया गया था विभाग चुनने का विकल्प अनिल विश्वकर्मा और अन्य अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता मयंक रघुवंशी एवं कार्तिकेय औरंगाबादकर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना के लिए जनजातीय कार्य विभाग में से किसी एक का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद अधिक मेरिट होने पर भी उनका विकल्प बंद कर दिया गया और उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग के बजाय जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति दे दी गई।