नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। इंसान और बेजुबान के बीच निस्वार्थ प्रेम और वफादारी की एक अनूठी मिसाल शुक्रवार को शहर के गल्ला मंडी क्षेत्र में देखने को मिली। जिस स्ट्रीट डाग 'कालू' को 75 वर्षीय बुजुर्ग रोज स्नेह से रोटी खिलाते थे, उनके निधन पर वही बेजुबान उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बन गया। कालू न केवल शव यात्रा के साथ श्मशान घाट तक गया, बल्कि दाह संस्कार के बाद श्रद्धांजलि सभा के दो मिनट के मौन में भी अनुशासित होकर बैठा रहा।

​सालों पुराना था स्नेह का रिश्ता गल्ला मंडी के मेन रोड स्थित राधेश्याम मंदिर चौराहे के आसपास रहने वाले 'कालू' को मोहल्ले के सभी लोग जानते हैं और खाने को देते हैं। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सेवानिवृत्त कर्मचारी 75 वर्षीय मोहनलाल रायकवार के साथ उसका गहरा लगाव था। रायकवार रोज नियम से कालू को रोटी व अन्य खाद्य सामग्री खिलाते और नाम पुकारकर उससे बातें करते थे। रोजमर्रा के इस व्यवहार ने दोनों के बीच एक गहरा आत्मीय रिश्ता बना दिया था।