एमपी हाई कोर्ट के नए दिशा-निर्देश... अब 75 GSM से पतले कागज नहीं चलेंगे, A-4 पेपर हुआ अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिला एवं सत्र न्यायालय और कुटुंब न्यायालय में न्यायिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मप्र हाई कोर्ट ने न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन-पत्र, परिवाद-पत्र, याचिकाओं, शपथ-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में उपयोग होने वाले कागज, प्रिंटिंग, फॉन्ट और मार्जिन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि इन निर्देशों के तहत अब अधिवक्ताओं को न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप और तकनीकी मानकों का पालन करना होगा। ए-4 आकार का कागज और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट अनिवार्य जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यायालयीन दस्तावेजों की टाइपिंग के लिए ए-4 आकार के कागज (29.7 × 21 सेंटीमीटर) का उपयोग करना होगा। दस्तावेजों में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट अनिवार्य रूप से रखना होगा। सामान्य टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 14 निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही पंक्तियों के बीच 1.5 लाइन स्पेसिंग रखनी होगी, ताकि दस्तावेज पढ़ने में स्पष्ट और सुविधाजनक रहें।