एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला... प्रदर्शन में शामिल छात्र पर नहीं चलेगा केस; FIR व संज्ञान आदेश रद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों के विरुद्ध दर्ज एफआइआर का विरोध करने के उद्देश्य से हुए जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) के प्रदर्शन में शामिल छात्र के खिलाफ दर्ज एफआइआर हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि 12वीं की परीक्षा में पांच में से चार विषयों में विशेष योग्यता हासिल करने वाले छात्र को सिर्फ इसलिए आपराधिक कार्रवाई में घसीटना कि वह आदिवासी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआइआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे दूसरे लोगों के साथ शामिल था, सही नहीं है। कोर्ट ने छात्र के खिलाफ दर्ज एफआइआर, जांच के बाद पेश चार्जशीट और संज्ञान लेने का आदेश निरस्त कर दिया।

थाने में नारेबाजी और बिना अनुमति प्रदर्शन का लगा था आरोप मामला बड़वानी जिले के पलसूद का है। 30 जून 2024 को आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई थी। इसके विरोध में जयस के सदस्यों ने 6 जुलाई 2024 को पुलिस को आवेदन देकर एफआइआर निरस्त करने की मांग की थी।