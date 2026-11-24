नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यौन मंशा से नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना भी पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियों से आरोपित की यौन मंशा साबित होती है, तो उसका यह कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के दायरे में आता है।

इसी आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपित की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने यह फैसला आरोपित की उस अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया, जिसमें उसने विशेष न्यायाधीश द्वारा पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी।

घर में अकेली थी नाबालिग, आरोपित ने पकड़ा हाथ अभियोजन के अनुसार, 23 सितंबर 2020 को आरोपित यूसुफ पीड़िता के घर में मिस्त्री का काम कर रहा था। घटना के समय लड़की के माता-पिता और बड़ी बहन घर पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान आरोपित ने नाबालिग का हाथ यौन मंशा से पकड़ लिया। लड़की ने इसका विरोध किया, लेकिन आरोपित ने हाथ नहीं छोड़ा। इसके बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर गैलरी में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। आरोपित ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकी भी दी। बाद में लड़की ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद रावजी बाजार थाने में आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।