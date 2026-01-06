मेरी खबरें
    'नंबर-1 शहर की छवि विदेश तक खराब हुई'... इंदौर जल त्रासदी पर HC की सख्त टिप्पणी, पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा

    MP High Court on Indore Water Crisis: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारी के मामले में बेहद तल्ख ट ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 01:13:05 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 01:13:05 PM (IST)
    'नंबर-1 शहर की छवि विदेश तक खराब हुई'... इंदौर जल त्रासदी पर HC की सख्त टिप्पणी, पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा
    Indore water crisis - इंदौर जल त्रासदी पर एमपी HC की सख्त टिप्पणी

    HighLights

    1. स्वच्छता में नंबर-1 शहर की छवि विदेश तक खराब हुई: हाई कोर्ट
    2. मुख्य सचिव खुद कोर्ट में रखेंगे पक्ष, वीसी से जुड़ने के निर्देश
    3. पूरे शहर में दूषित पानी की खबरें चिंताजनक, पूरे प्रदेश का मामला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारी के मामले में बेहद तल्ख टिप्पणी (MP High Court on Indore Water Crisis) की है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है जिसमें कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा हो रहा, बहुत दुखद है। देश ही नहीं विदेश तक में शहर की छवि बिगड़ी है। देश का नाम खराब हो रहा है।

    पढ़ें कोर्ट ने क्या-क्या कहा

    कोर्ट में मामले पर यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ इंदौर नहीं पूरे प्रदेश का है। हम चाहते हैं कि मुख्य सचिव इस मामले में खुद शासन का पक्ष कोर्ट के सामने रखें। वे अगली सुनवाई पर वीसी से उपस्थित हो सकते हैं। मामले से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि खबरें बता रही हैं कि पूरे शहर में दूषित पानी वितरित हो रहा है। यह चिंता का विषय है।


    मामले की सुनवाई जारी है।

    बता दें, भागीरथपुरा कांड को लेकर दाखिल तीन जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हो रही है। याचिकाओं में मरीजों के निश्शुल्क उपचार, मृतकों के स्वजनों को पर्याप्त मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने जैसी मांगें की गई हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट के निर्देश पर शासन ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। मंगलवार को उसी रिपोर्ट की सामग्री और कार्रवाई को लेकर विस्तृत बहस चल रही है।

    तीसरी जनहित याचिका, जिम्मेदारी तय करने की मांग

    मामले में दायर तीसरी जनहित याचिका भी हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

    भागीरथपुरा जैसा स्वास्थ्य संकट मप्र में पहली बार

    बता दें इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल संकट बना हुआ है। उल्टी-दस्त के 38 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी अस्पतालों में 110 मरीज भर्ती हैं। 15 का आइसीयू में इलाज चल रहा है।

    इस बीच, भोपाल से इंदौर पहुंची स्टेट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (एसआइडीएसपी) टीम के प्रमुख डा. भागवत भार्गव ने कहा कि भागीरथपुरा जैसा स्वास्थ्य संकट मध्य प्रदेश में पहली बार सामने आया है। उन्होंने बताया कि इतने कम समय में, इतने सीमित क्षेत्र में बड़ी संख्या में मरीजों का सामने आना और महामारी (एपिडेमिक) जैसी स्थिति बनना बेहद असाधारण और चिंताजनक है।

    कांग्रेस का प्रदर्शन

    नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित 10 कांग्रेस नेताओं को भागीरथपुरा में जाने की अनुमति मिल गई है। ये सभी बाइक से क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने शाम को कैंडल मार्च और हर वार्ड में रैली निकालने की घोषणा की है।

