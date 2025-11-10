इंदौर में लव जिहाद, राजस्थान की हिंदू युवती से जबरन रखवाए रोजे, सिगरेट से दागा... अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। इरफान ने हैप्पी पंजाबी बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। युवती राजस्थान की रहने वाली है, काम के सिलसिले में आरोपित से पहली बार मिली थी। जानकारी में बताया कि आरोपित ने मतांतरण का दबाव बनाया और विरोध करने पर सिगरेट से दागा।
पुलिस के मुताबिक, 21 वर्षीय पीड़िता मेकअप आर्टिस्ट है। दो वर्ष पहले एविएशन का कोर्स करने इंदौर आई थी। पार्ट टाइम जाब तलाश रही थी, तभी इरफान अली उर्फ हैप्पी से मुलाकात हुई। उसने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से संपर्क बढ़ाया और मई 2023 में नौकरी की बात करने के लिए सी-21 माल के पीछे होटल हॉलिडे पर बुलाया। यहां कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
इस दौरान अश्लील वीडियो-फोटो भी बना लिए, जिन्हें बहुप्रसारित करने की धमकी देते हुए कई बार संबंध बनाए। रविवार रात को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर विजयनगर थाने लाए। बताया कि इरफान अली को देवास से जिलाबदर किया जा चुका है। यहां भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं।
झगड़े के बाद सामने आया सच पीड़िता के मुताबिक जून 2024 में वह हैप्पी के साथ जा रही थी। तभी आटो चालक से झगड़ा हो गया। केस दर्ज होने पर पता चला कि वह हैप्पी नहीं इरफान है। इसके बाद युवती राजस्थान चली गई। जनवरी 2025 में लौटी तो इरफान फिर परेशान करने लगा, जिसके बाद वह पुन: राजस्थान चली गई।
देवास में गर्भपात करवाया, कलमा याद करवाया जून 2025 में युवती इंदौर लौटी तो आरोपित उसे ब्लैकमेल करते हुए देवास स्थित एक फ्लैट में ले गया। यहां कई बार संबंध बनाए, गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवाया। इस दौरान उसे कलमा और मुस्लिम दुआ याद कराता था। रोजे रखवाता था और बुर्का पहनने के लिए कहता था। मना करने पर हत्या की धमकी और सिगरेट से दागता था। अक्टूबर में मौका मिलने पर युवती वहां से भाग निकली।
