इंदौर के अरविंदो अस्पताल से लवकुश चौराहा तक जाम, दो घंटे तक रेंगते रहे हजारों वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर के यातायात व्यवस्था बेहद खराब होती जा रही है। शाम को अलग-अलग क्षेत्रों में व्यस्त समय में जाम लगना और वाहनों की कतारें लगना आम बात हो गई है। मंगलवार शाम को उज्जैन रोड स्थित अरविंदो अस्पताल से लवकुश चौराहा पर दो वाहन खराब होने के कारण करीब दो घंटे तक वाहन चालक परेशान होते रहे। हजारों वाहन चालक रेंगते हुए निकले।

लवकुश चौराहा पर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। बीच सड़क में पतरे लगाने के कारण वाहन चालकों को आवागमन के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाता है। इसके कारण इस मार्ग पर रोजाना जाम लगना आम बात है। शाम के समय उज्जैन की ओर से एवं इंदौर से उज्जैन की ओर वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसी तरह गांधी नगर से सुपर कारिडोर होकर और बांणगंगा से बड़ी संख्या में वाहन चालक लवकुश चौराहा पर आते हैं। इससे लवकुश चौराहा पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है।