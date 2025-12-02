गर्ल्स कॉलेज में ABVP का हल्ला बोल... 80 फीसदी का रिजल्ट खराब, गेट पर ताला जड़ किया सड़क जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज में मंगलवार सुबह शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की छात्राओं ने प्रथम वर्ष की 80 फीसदी छात्राओं का रिजल्ट खराब आने, सुरक्षा व्यवस्था की कमी और साफ-सफाई सहित कुल 6 मांगों को लेकर ईंट-कंक्रीट की दीवार के सामने नहीं, बल्कि कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन इतना उग्र रहा कि लौहद्वार पर लगे ताले ने पूरे कॉलेज को डेढ़ घंटे तक ‘कैदखाना’ बना दिया।

स्टेशन रोड जाम, सैकड़ों छात्राएं अंदर फंसीं छात्राओं के अचानक सडक़ पर बैठ जाने से स्टेशन रोड से जिला अस्पताल तक जाने वाला मुख्य मार्ग ठप हो गया। कॉलेज परिसर में भी सैकड़ों छात्राएं डेढ़ घंटे तक अंदर ही फंसी रहीं। भीड़ बढऩे और माहौल तनावपूर्ण होते देख प्रशासन हरकत में आया। एबीवीपी छात्रा नेता आकांक्षा गौतम ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से 80 फीसदी छात्राओं का रिजल्ट खराब आया। आज तक इसकी जांच नहीं हुई। कॉलेज में असामाजिक तत्वों की आवाजाही आसान है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं। वॉशरूम की सफाई न होने से छात्राओं को दुश्वारी झेलनी पड़ती है।