MP Cyber Fraud: इंदौर में मेडिकल छात्र से ₹15 लाख की ठगी, ऑनलाइन कमाई के लालच में गंवाए रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (MGM) का एक छात्र साइबर ठगी (Cyber Fraud Indore) का शिकार हो गया। घर बैठे ऑनलाइन कमाई के लालच में छात्र ने करीब 15 लाख रुपये गंवा दिए। मामले में संयोगितागंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पीड़ित की शिकायत पर संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कराया गया है।
पुलिस के अनुसार कुचड़ोद, मंदसौर निवासी 23 वर्षीय कृष्णकुमार पुत्र कैलाश कुमावत एमजीएम कॉलेज के बायज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। ठगी की शुरुआत 10 दिसंबर से हुई। कृष्णकुमार के मोबाइल पर शिप्पो कंपनी के नाम से एक लिंक आया। लिंक खोलने पर रोजाना 56 टास्क पूरे करने का ऑफर दिया गया।
पहला टास्क पूरा करने पर 1042 रुपये उसके खाते में जमा कर दिए गए, जिससे उसे भरोसा हो गया। इसके बाद 9499 रुपये जमा करने का टास्क भेजा गया और ज्यादा बोनस का लालच दिया गया। इसी तरह लगातार फायदे का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने उससे कुल 15 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए।
पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर हेल्पलाइन पर की थी। इसके बाद नोडल एजेंसी साइबर सेल ने शून्य पर कायमी करते हुए प्रकरण की जांच संयोगितागंज थाने को सौंप दी है।
