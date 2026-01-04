MP Cyber Fraud: इंदौर में मेडिकल छात्र से ₹15 लाख की ठगी, ऑनलाइन कमाई के लालच में गंवाए रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (MGM) का एक छात्र साइबर ठगी (Cyber Fraud Indore) का शिकार हो गया। घर बैठे ऑनलाइन कमाई के लालच में छात्र ने करीब 15 लाख रुपये गंवा दिए। मामले में संयोगितागंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पीड़ित की शिकायत पर संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कराया गया है।

पुलिस के अनुसार कुचड़ोद, मंदसौर निवासी 23 वर्षीय कृष्णकुमार पुत्र कैलाश कुमावत एमजीएम कॉलेज के बायज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। ठगी की शुरुआत 10 दिसंबर से हुई। कृष्णकुमार के मोबाइल पर शिप्पो कंपनी के नाम से एक लिंक आया। लिंक खोलने पर रोजाना 56 टास्क पूरे करने का ऑफर दिया गया।