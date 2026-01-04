मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Cyber Fraud: इंदौर में मेडिकल छात्र से ₹15 लाख की ठगी, ऑनलाइन कमाई के लालच में गंवाए रुपये

    MP Cyber Fraud: ऑनलाइन कमाई के बढ़ते झांसे युवाओं को साइबर अपराधियों का आसान शिकार बना रहे हैं। इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का छात्र ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 09:35:15 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 09:42:08 PM (IST)
    MP Cyber Fraud: इंदौर में मेडिकल छात्र से ₹15 लाख की ठगी, ऑनलाइन कमाई के लालच में गंवाए रुपये
    इंदौर में छात्र ऑनलाइन कमाई के लालच में साइबर ठगी का शिकार हो गया। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. घर बैठे कमाई के लालच में 15 लाख गंवाए
    2. 10 दिसंबर से शुरू हुई ठगी की प्रक्रिया
    3. शिप्पो कंपनी लिंक भेजकर दिया गया टास्क

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (MGM) का एक छात्र साइबर ठगी (Cyber Fraud Indore) का शिकार हो गया। घर बैठे ऑनलाइन कमाई के लालच में छात्र ने करीब 15 लाख रुपये गंवा दिए। मामले में संयोगितागंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पीड़ित की शिकायत पर संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कराया गया है।

    पुलिस के अनुसार कुचड़ोद, मंदसौर निवासी 23 वर्षीय कृष्णकुमार पुत्र कैलाश कुमावत एमजीएम कॉलेज के बायज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। ठगी की शुरुआत 10 दिसंबर से हुई। कृष्णकुमार के मोबाइल पर शिप्पो कंपनी के नाम से एक लिंक आया। लिंक खोलने पर रोजाना 56 टास्क पूरे करने का ऑफर दिया गया।


    पहला टास्क पूरा करने पर 1042 रुपये उसके खाते में जमा कर दिए गए, जिससे उसे भरोसा हो गया। इसके बाद 9499 रुपये जमा करने का टास्क भेजा गया और ज्यादा बोनस का लालच दिया गया। इसी तरह लगातार फायदे का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने उससे कुल 15 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए।

    पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर हेल्पलाइन पर की थी। इसके बाद नोडल एजेंसी साइबर सेल ने शून्य पर कायमी करते हुए प्रकरण की जांच संयोगितागंज थाने को सौंप दी है।

    यह भी पढ़ें- MP में रतलाम रेलवे स्टेशन पर आधी रात में चाकूबाजी... GRP थाने के पास युवक पर हमला, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.