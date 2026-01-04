मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में रतलाम रेलवे स्टेशन पर आधी रात में चाकूबाजी... GRP थाने के पास युवक पर हमला, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

    रतलाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शनिवार-रविवार की रात स्टेशन परिसर में एक युवक ने बिना किसी कारण यात्री प ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 04:05:22 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 04:05:22 PM (IST)
    MP में रतलाम रेलवे स्टेशन पर आधी रात में चाकूबाजी... GRP थाने के पास युवक पर हमला, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
    CCTV में कैद हुई पूरी वारदात, हमले में घायल युवक

    HighLights

    1. रतलाम स्टेशन पर आधी रात चाकू से हमला
    2. नीमच निवासी 24 वर्षीय सादिक घायल
    3. पूरी घटना CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: शनिवार और रविवार की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे रतलाम रेलवे स्टेशन परिसर में एक सिरफिरे युवक ने नीमच से आए एक यात्री पर अचानक पीछे से चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। इसके बावजूद आरोपित का आतंक यहीं नहीं थमा और उसने स्टेशन परिसर में खड़े एक ई-रिक्शा और एक कार पर भी चाकू से वार कर दिए।

    इस घटना में रामवतार कालोनी, थाना बगाना, नीमच निवासी 24 वर्षीय सादिक पुत्र जाकिर हुसैन शाह घायल हुआ है। सादिक ने बताया कि वह बांद्रा टर्मिनस ट्रेन से रतलाम पहुंचा था। प्लेटफॉर्म 7 से पुराने माल गोदाम वाले ब्रिज से होकर प्लेटफॉर्म 4 की ओर उतरते समय वह स्टेशन से बाहर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से आए एक युवक ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया।


    हमले के बाद सादिक जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा और अपने स्वजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सादिक रतलाम के राजेंद्र नगर में रहने वाली खाला सास की बेटी की शादी में शामिल होने आया था।

    जीआरपी थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वारदात

    यह सनसनीखेज वारदात जीआरपी थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई। उल्लेखनीय है कि चार दिन पहले 31 दिसंबर की रात को भी इसी स्थान पर बाबू डामर नामक आरोपित ने दो युवकों पर चाकू से हमला किया था। लगातार हो रही घटनाओं से जीआरपी और आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

    सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सादिक फोन पर बात कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे युवक ने अचानक चाकू निकालकर उसके बाएं पैर की जांघ पर वार किया। इसके बाद आरोपित दोबारा लौटकर अन्य लोगों और वाहनों को डराने की कोशिश करता नजर आता है और बेखौफ होकर मौके से चला जाता है।

    आरोपी अमन बोरासी की तलाश जारी

    जीआरपी थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान अमन पुत्र प्रकाश बोरासी, निवासी जावरा फाटक के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमला बिना किसी विवाद या कारण के किया गया। मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपित की तलाश जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.