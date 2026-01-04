MP में रतलाम रेलवे स्टेशन पर आधी रात में चाकूबाजी... GRP थाने के पास युवक पर हमला, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: शनिवार और रविवार की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे रतलाम रेलवे स्टेशन परिसर में एक सिरफिरे युवक ने नीमच से आए एक यात्री पर अचानक पीछे से चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। इसके बावजूद आरोपित का आतंक यहीं नहीं थमा और उसने स्टेशन परिसर में खड़े एक ई-रिक्शा और एक कार पर भी चाकू से वार कर दिए।
इस घटना में रामवतार कालोनी, थाना बगाना, नीमच निवासी 24 वर्षीय सादिक पुत्र जाकिर हुसैन शाह घायल हुआ है। सादिक ने बताया कि वह बांद्रा टर्मिनस ट्रेन से रतलाम पहुंचा था। प्लेटफॉर्म 7 से पुराने माल गोदाम वाले ब्रिज से होकर प्लेटफॉर्म 4 की ओर उतरते समय वह स्टेशन से बाहर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से आए एक युवक ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया।
हमले के बाद सादिक जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा और अपने स्वजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सादिक रतलाम के राजेंद्र नगर में रहने वाली खाला सास की बेटी की शादी में शामिल होने आया था।
यह सनसनीखेज वारदात जीआरपी थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई। उल्लेखनीय है कि चार दिन पहले 31 दिसंबर की रात को भी इसी स्थान पर बाबू डामर नामक आरोपित ने दो युवकों पर चाकू से हमला किया था। लगातार हो रही घटनाओं से जीआरपी और आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सादिक फोन पर बात कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे युवक ने अचानक चाकू निकालकर उसके बाएं पैर की जांघ पर वार किया। इसके बाद आरोपित दोबारा लौटकर अन्य लोगों और वाहनों को डराने की कोशिश करता नजर आता है और बेखौफ होकर मौके से चला जाता है।