MP News: इंदौर में भ्रष्ट अफसर के बेटे-बहू और बेटी के लाॅकर में मिला 2.35 करोड़ का सोना

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। भ्रष्टाचार कर करोड़ों की चल-अचल संपत्ति अर्जित करने वाले रिटायर जिला आबकारी अधिकारी(डीईओ) धर्मेंद्र भदौरिया से एक बार फिर 2 करोड़ 35 लाख रुपये का सोना मिला है। लोकायुक्त ने सोना उसकी बेटी अपूर्वा और बेटे सूर्यांश,बहू मिनी शुक्ला भदौरिया के लाकर से निकाला है।

आलीराजपुर से रिटायर हुए धर्मेंद्रसिंह भदौरिया के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने 15 अक्टूबर को छापा मारा था। सर्चिंग में लोकायुक्त ने 24 करोड़़ 97 लाख से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति की जानकारी निकाली। शुक्रवार को टीम ने अपूर्वा का कैनरा(देवासनाका)और सूर्यांश व मिनी का एचडीएफसी(आनंदबाजार) वाला लाॅकर खोला तो अफसर सोने के आभूषणों के बाक्स देख कर दंग हो रहे थे। टीम ने कैनरा बैंक से डेढ़ करोड़ और एचडीएफसी से 2 करोड़ 35 लाख रुपये कीमती आभूषण निकाले हैं। लोकायुक्त को लाकर खोलने के लिए खुब मशक्कत करना पड़ी। धर्मेंद्रसिंह ने अफसरों पर वकीलों के माध्यम से दबाव बनाने की भी कोशिश की।