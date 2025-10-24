मेरी खबरें
    MP News: स्टेट जीएसटी में तबादले, एंटी इवेजन विंग की कमान जौहरी-निनामा को

    मौजूदा एंटी इवेजन विंग ए के प्रभारी उपायुक्त अतुल श्रीवास्तव को ग्वालियर और एंटी इवेजन विंग-बी के मौजूदा प्रभारी उपायुक्त सोनाली जैन को अपील इंदौर-2 में पदस्थापना दी गई है। अनुराग जैन उपायुक्त को आयुक्त कार्यालय से बदलकर अब आडिट विंग में जिम्मेदारी दी गई है। ग्वालियर के धूमसिंह चौहान को इंदौर संभाग-1 में भेजा गया है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 11:41:14 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 11:51:49 PM (IST)
    मध्‍य प्रदेश जीएसटी में तबादले।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। वाणिज्यिक कर (स्टेट जीएसटी) विभाग में अधिकारियों का तबादला सूची शुक्रवार को जारी हुई। उपायुक्त के कार्यवाहक उच्च प्रभार पर काम कर सहायक आयुक्त की जिम्मेदारियों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है।

    इंदौर मेें जीएसटी की कर अपवंचन रोकने वाली एंटी इवेजन टीमों के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। एंटी इवेजन विंग ए का प्रभार प्रीति जौहरी और एंटी इवेजन विंग-बी का प्रभार अलफोंस निनामा को दिया गया है।

    मौजूदा एंटी इवेजन विंग ए के प्रभारी उपायुक्त अतुल श्रीवास्तव को ग्वालियर और एंटी इवेजन विंग-बी के मौजूदा प्रभारी उपायुक्त सोनाली जैन को अपील इंदौर-2 में पदस्थापना दी गई है।

    अनुराग जैन उपायुक्त को आयुक्त कार्यालय से बदलकर अब आडिट विंग में जिम्मेदारी दी गई है। ग्वालियर के धूमसिंह चौहान को इंदौर संभाग-1 में भेजा गया है।


