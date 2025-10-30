MP Police Recruitment 2025 में पारदर्शिता पर सवाल, परीक्षा केंद्र पहले बताने पर बवाल, अभ्यर्थियों का हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 गुरुवार से शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन परीक्षा विवादों में घिर गई। पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल परीक्षा से दो दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों की जानकारी दी जाती थी, ताकि गोपनीयता बनी रहे। लेकिन इस बार परीक्षा से लगभग एक महीने पहले, 28 अक्टूबर को ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए, जिनमें परीक्षा केंद्रों की पूरी जानकारी प्रदर्शित थी।

अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी पहले केंद्रों की जानकारी जारी होने से सांठगांठ और गड़बड़ी की संभावना बढ़ गई है। असामाजिक तत्वों को परीक्षा केंद्रों से संपर्क करने का समय मिल गया है, जिससे मेहनती उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो सकता है। इंदौर के गंजी कंपाउंड में हजारों अभ्यर्थियों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस प्रदर्शन में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ और धार जिलों से आए 1200 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए।