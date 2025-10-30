मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पहले जारी करने पर आपत्ति जताई और इंदौर में धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप और परीक्षा केंद्र बदलने की मांग की। परीक्षा 30 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक आयोजित हो रही है।

    By Kapil Niley
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 08:24:48 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 08:24:48 PM (IST)
    MP Police Recruitment 2025 में पारदर्शिता पर सवाल, परीक्षा केंद्र पहले बताने पर बवाल, अभ्यर्थियों का हंगामा
    MP पुलिस भर्ती पर बवाल, इंदौर में सैकड़ों छात्रों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय (File Photo)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 गुरुवार से शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन परीक्षा विवादों में घिर गई। पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल परीक्षा से दो दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों की जानकारी दी जाती थी, ताकि गोपनीयता बनी रहे। लेकिन इस बार परीक्षा से लगभग एक महीने पहले, 28 अक्टूबर को ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए, जिनमें परीक्षा केंद्रों की पूरी जानकारी प्रदर्शित थी।

    अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी पहले केंद्रों की जानकारी जारी होने से सांठगांठ और गड़बड़ी की संभावना बढ़ गई है। असामाजिक तत्वों को परीक्षा केंद्रों से संपर्क करने का समय मिल गया है, जिससे मेहनती उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो सकता है। इंदौर के गंजी कंपाउंड में हजारों अभ्यर्थियों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस प्रदर्शन में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ और धार जिलों से आए 1200 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए।


    धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता भंग हो गई है और अब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा केंद्र बदलने की मांग की और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की।

    अभ्यर्थी राहुल निगवाल ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी के कई मामले सामने आए हैं। निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र बदले जाने चाहिए। वहीं अभ्यर्थी दीपक खेडे ने कहा कि प्रदेश में पहले भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और पटवारी परीक्षा में अनियमितताएं हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार को इस परीक्षा का संचालन कर रही एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए ताकि भविष्य में विश्वसनीय संस्थाओं से परीक्षा आयोजित कराई जा सके।

    इसी दौरान अभ्यर्थी मंगलेश मोरे ने कहा कि पहले से केंद्रों की जानकारी होने से कुछ लोग अनुचित लाभ ले सकते हैं, जिससे मेहनती अभ्यर्थियों की तैयारी पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाए।

    अधिकारियों के अनुसार, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 30 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक चलेगी। इसमें 7500 पदों के लिए प्रदेशभर से साढ़े नौ लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जा रही है। पहला सत्र सुबह 9:30 से 11:30 बजे, दूसरा सत्र दोपहर 12:30 से शाम 4:30 बजे तक। इंदौर में छह केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें आईपीएस कॉलेज, सेज यूनिवर्सिटी, केके विज्ञान कॉलेज, महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज और इस्लामिया करीमिया कॉलेज शामिल हैं।

    यह परीक्षा ऑनलाइन हो रही है और अधिकारियों के मुताबिक इंदौर संभाग से सवा लाख आवेदन आए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया दो साल से लंबित है। 2023 में भी आरक्षक भर्ती निकाली गई थी, लेकिन कई अभ्यर्थियों को अभी तक जॉइनिंग नहीं मिली है।

    ESB ने पहले पटवारी परीक्षा करवाई थी, जिसमें एक ही सेंटर के कई अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। ठीक ऐसी आशंका इस बार भी नजर आ रही है, क्योंकि समय से पहले ही अभ्यर्थियों को उनके केंद्र बता दिए है। 28 अक्टूबर को जारी एडमिट कार्ड में सेंटर लोकेशन दर्शाई गई है। जबकि एडमिट कार्ड पर दर्शाया गया है कि परीक्षा केंद्र की जानकारी सात दिन पहले मिलेगी। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

    -गोपाल प्रजापत, एक्सपर्ट

